Bmw M anche quest'anno è Auto ufficiale del MotoGP

Bisognerà attendere il prossimo 28 marzo per vedere il debutto, in occasione del Gran Premio del Qatar, della flotta delle safety car ufficiali di Bmw M per il MotoGP 2021. Una importante conferma del coinvolgimento della Casa di Monaco che dal 1999 è 'Auto ufficiale della MotoGP' e che quest'anno porta in pista una nuova safety bike 1000 RR - primo modello M di Bmw Motorrad - la cui versione da corsa apparirà nel Campionato Mondiale Superbike.



Dopo la premiere nel Qatar, la flotta della safety car 2021 sarà completata alla prima gara europea della stagione, il Grande Prémio de Portugal il 18 aprile a Portimão. Da quel momento in poi saranno in azione le Bmw M8 Competition Coupé Safety Car, M8 Competition Gran Coupé Safety Car, X5 M Medical Car e una seconda Bmw M 1000 RR Safety Bike.



"La flotta di safety car è il punto focale del nostro coinvolgimento nella MotoGP - ha detto Markus Flasch, Ceo di Bmw M GmbH - e siamo molto orgogliosi di iniziare la stagione con quattro nuovi veicoli per la prima volta nei nostri 20 anni di storia come 'Auto ufficiale della MotoGP. Le nostre tre nuove safety car si basano su modelli di produzione, che offrono prestazioni eccezionali e dinamiche di guida che le rendono ideali per essere utilizzate nella MotoGP. A loro si unirà la nuova BMW M 1000 RR come safety bike. Il primo modello M su due ruote è stato sviluppato nel motorsport e soddisferà i requisiti più esigenti in pista". Le nuove safety car derivano da modelli di serie che sono già stati progettati per prestazioni sportive e per garantire un perfetto comportamento di guida fino ai limiti.



Pertanto, sono stati necessari solo pochi aggiustamenti per consentirne l'utilizzo come safety car in MotoGP: si tratta delle barre luminose, delle luci anteriori lampeggianti, delle chiusure del cofano a sgancio rapido e del comando di spegnimento di emergenza. Inoltre nella Bmw M4 Competition Coupé Safety Car è stato rimosso il sedile posteriore e sono stati installati un rollbar e cinture sportiva a 4 punti. Le Safety Car Bmw M3 e M4 hanno anche sistemi di scarico modificati.



Nuove anche le livree: invece di apparire nel classico bianco da sport motoristico, le Safety avranno colori identici a quelli dei modelli di produzione M (M3 Competition Sedan Safety Car in Frozen Grey Dark Metallic, lM4 Competition Coupe Safety Car in São Paulo Yellow e M5 CS Safety Car in Frozen Deep Green metallizzato) arricchiti con specifiche grafiche che sottolineano l'aspetto tipico di una safety car. A sua volta la nuova Bmw M 1000 RR Safety Bike è bianca con i famosi colori M, una livrea che sarà utilizzata anche nel Campionato Mondiale Superbike.