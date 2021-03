Auto:Benamati (Pd),apertura governo a rifinanziare incentivi

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Il governo valuterà, compatibilmente con la disponibilità di risorse, ulteriori incentivi per le vetture più tradizionali, con emissioni tra 61 e 135 g di CO2 al Km. Lo afferma il deputato del Pd Gianluca Benamati, che oggi ha presentato in Commissione e Sviluppo Economico della Camera un'interrogazione al Governo a risposta immediata in merito agli incentivi e all'inserimento del settore automotive nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.



Il rappresentante del governo - dice Benamati - ha spiegato che l'intenzione del Governo è implementare ulteriormente le misure dirette a sostenere le imprese del settore auto, garantendo un quadro idoneo ad attrarre investimenti e agevolare le imprese della filiera automotive. Quello dell'auto è infatti un comparto strategico dell'industria metalmeccanica italiana che sarà protagonista dello sviluppo del Paese e della transizione green.



Benamati ha espresso soddisfazione per l'intenzione del Governo di "destinare ampio spazio e risorse al settore nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza". (ANSA).