Auto: all'asta Bolaffi 49 lotti, da anni '50 a primi 2000

Auto originali e curiose, grandi classici del XX secolo e molti pezzi particolari, dal barn find a vetture ricercate, compongono il catalogo della vendita all'incanto di Aste Bolaffi, in programma il 25 marzo in modalità internet live con 49 lotti dagli anni '50 fino ai primi 2000.



Oltre alla ormai tradizionale presenza di Fiat 500 nelle versioni più rare, come la N, la Scoiattolo e il famosissimo Ferves Ranger, si aggiungono due chicche per gli amanti dei veicoli speciali: un divertente autocarro Lancia Jolly, allestito come cinema mobile e ancora oggi equipaggiato con tutta l'attrezzatura originale dell'epoca per le proiezioni (stima 30.000-45.000 euro) e una rara Fiat 500 C trasformata dalla ditta Ollearo di Torino in uno furgone a tre assi, autentico pezzo da collezione imperdibile per gli appassionati di veicoli speciali (stima 25.000-35.000 euro).



Restaurati e accessoriati sono i fuoristrada in catalogo, come i mitici Land Rover Defender (stima 22.000-28.000 euro) e Jeep Wagoneer del 1988, primo vero SUV di lusso (stima 22.000-28.000 euro). Il top lot è invece un'Alfa Romeo Giulia GTC, modello già raro all'epoca in quanto costruita dalla carrozzeria Touring per un solo anno, dal 1965 al 1966 in meno di 1000 esemplari, e divenuta oggi quasi introvabile (stima 60.000-75.000 euro). Non mancano gli esemplari "barn find" tra cui una BMW 2002 Tii (stima 7.000-12.000 euro) e una ricercata Fiat Dino 2000 Coupé da restauro (stima 16.000-23.000 euro).



Impreziosiscono la proposta infine una Junior Car Harrington e due scocche Ferrari degli anni '60.