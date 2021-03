Maserati, da maggio al via Driving Experience 2021

E' quasi alla griglia di partenza la ventiduesima edizione delle Maserati Driving Experience, al via a maggio. Tante le novità dei corsi di guida firmati dalla casa del tridente, a cominciare dalla gamma completa dei modelli più potenti del brand, compresa la prima esperienza di guida esclusiva per i nuovi proprietari della supersportiva MC20. Le driving experience dei Master Maserati propongono un'offerta personalizzata con quattro diversi format (Engine Start, GT, Sport e MC20 Master) e dieci appuntamenti (con diverse tipologie) dal 27 maggio al 14 ottobre presso il circuito di Varano de' Melegari (PR). I corsi di guida sono pensati su misura per vari livelli di capacità e si svolgono sotto l'occhio di istruttori professionisti qualificati. Le vetture utilizzate sono Levante Trofeo, Ghibli Trofeo e MC20. Dal 1999 ad oggi sono stati organizzati oltre 550 corsi di guida Master Maserati con oltre 700 giornate in pista. Si sono cimentati alla guida dei diversi modelli più di 7000 clienti e appassionati provenienti da oltre 50 Paesi nel mondo e con una importante presenza (il 32%) di fan Maserati non europei, in particolar modo originari dei Paesi asiatici e dagli Stati Uniti d'America. Le attività si svolgono in collaborazione con Scuderia de Adamich, partner e coordinatore dei corsi di guida Master Maserati fin dal 1999. Nell'arco di ventidue anni di attività sono stati circa 30 i diversi modelli della casa del tridente utilizzati e il 2021 vede, tra le auto a disposizione dei partecipanti, l'introduzione anche di Maserati MC20, ovvero il modello che ha aperto una nuova era del marchio. I corsi si dividono in 'Engine start', che permette ai partecipanti di provare l'emozione di guidare su un circuito automobilistico due tra i modelli più potenti della Casa del Tridente come Ghibli Trofeo e Levante Trofeo, 'GT' che prevede un'intera giornata di guida e un programma più intenso con Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e di MC20 (in GT Driving Mode), 'Sport' per un esperienza di guida avanzata, per finire con 'MC20 Master' a bordo della nuova supersportiva. A contorno, anche tutta una serie di esperienze immersivi riservate agli ospiti Maserati, compresa l'opportunità di provare l'emozione e l'adrenalina di un giro in pista a bordo di una Maserati guidata da un pilota professionista.