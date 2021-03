La Polizia stradale 'in soccorso' di un barbagianni in difficoltà

Salvato dalla polizia stradale di Orvieto un barbagianni in difficoltà, notato da una pattuglia lungo la corsia di sorpasso nel tratto dell'A1 compreso tra Orte e Attigliano.

Gli agenti inizialmente avevano scambiato l'animale per una borsa, ma avvicinandosi hanno notato che l'apparente oggetto in realtà si muoveva, seppur lentamente. Per evitare che il rapace fosse investito dai numerosi mezzi in transito, i poliziotti hanno quindi rallentato e posto in sicurezza il traffico, raggiungendo la corsia di sorpasso per salvarlo.

Una volta soccorso il barbagianni è stato portato in caserma, dove è stato accudito dal personale della Polstrada e, successivamente, affidato a Wild Umbria, l'ente preposto al recupero della fauna selvatica in difficoltà.