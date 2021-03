A24, chiusure notturne Traforo Gran Sasso

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso e salvo imprevisti, dalle ore 22:00 dei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 marzo alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della carreggiata est, in direzione Teramo, dell'autostrada A24 tra gli svincoli di Assergi e di Colledara/San Gabriele.

Nei giorni e orari sopra indicati, i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e diretti verso Teramo dovranno obbligatoriamente uscire dall'A24 allo Svincolo di Assergi. Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova si consiglia di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dall'autostrada A25 Torano-Pescara, proseguire sulla A14 in direzione Ancona fino allo svincolo di Giulianova/Teramo e, tramite la superstrada SS80, raggiungere Teramo; in alternativa si consiglia di uscire dall'A24 tramite svincolo L'Aquila Est, percorrere la SS17 e la SS153 (Piana di Navelli) sino a raggiungere lo Svincolo di Bussi, entrare in A25 e percorrerla in direzione A14 sino allo svincolo di Giulianova, da cui è possibile raggiungere Teramo tramite la superstrada SS80; ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall'A24 a L'Aquila Ovest, percorrere la SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguire lungo la SS150 e immettersi in autostrada A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano.

