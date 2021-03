Pirelli sarà partner esclusivo F1 fino al 2024

Pirelli è stata confermata partner esclusivo per la fornitura di pneumatici alla Formula 1 fino al 2024. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che "Fia e Formula 1 hanno proposto a Pirelli, che ha concordato, di estendere per un'ulteriore stagione il contratto già in essere come fornitore unico di pneumatici del campionato, così da ristabilire l'equilibrio complessivo e le condizioni della gara indetta nel 2018, oltre che nell'interesse di tutti gli stakeholder coinvolti". La gara organizzata da Fia e Fom nel 2018 per la selezione del nuovo 'tyre partner' - spiega il Gruppo in una nota - prevedeva infatti la fornitura di pneumatici da 13 pollici per la stagione 2020 e poi il passaggio ai 18 pollici a partire dal 2021 e fino al 2023, quindi per 3 stagioni consecutive". "A causa della pandemia di Covid-19, che ha influenzato anche il regolare svolgimento della stagione 2020 di Formula 1 - viene spiegato - Fom e Fia sono state costrette ad applicare diverse misure emergenziali, tra cui l'annullamento delle sessioni di test di sviluppo pneumatici previste per lo scorso anno e lo slittamento al 2022 del regolamento tecnico 2021 che comprendeva appunto l'adozione di pneumatici da 18 pollici". Di conseguenza il nuovo regolamento prevede ora l'utilizzo di pneumatici da 13 pollici nel 2021 e il passaggio ai 18 pollici dal 2022. " Siamo molto orgogliosi della nostra partnership con Pirelli - ha commentato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 - e li ringraziamo per l'approccio costruttivo che hanno mostrato di fronte a questo cambio di tempistica". "Pirelli - ha aggiunto - è assolutamente consapevole del ruolo strategico che ricoprono i pneumatici in F1 e sappiamo che sta lavorando molto duramente per fare in modo che i propri pneumatici possano garantire, nel nuovo contesto tecnico, il miglior equilibrio tra prestazioni e durata". "Voglio ringraziare Formula 1 e Pirelli per la collaborazione, la flessibilità e l'impegno dimostrato nei confronti del nostro sport in questo periodo così difficile", ha dichiarato il presidente di Fia Jean Todt. "Il Covid-19 - ha aggiunto - ci ha messo davanti a sfide importanti in tutti gli aspetti delle nostre attività ma, lavorando insieme in modo sensato e pragmatico, siamo riusciti a garantire che la stabilità e la forza a lungo termine della Formula 1 rimanessero intatte". "Siamo naturalmente soddisfatti di aver raggiunto questo accordo - è il commento del vicepresidente e amministratore delegato Marco Tronchetti Provera - che ci permetterà di prolungare la nostra presenza nel massimo campionato automobilistico fino al 2024". "Pirelli - ha sottolineato - è stata al fianco della Formula 1 fin dalla prima gara nel 1950 e, a distanza di oltre 70 anni, continua a esserlo investendo in ricerca e sviluppo ai massimi livelli tecnologici, come dimostra l'introduzione dei nuovi pneumatici da 18 pollici a partire dalla prossima stagione". " Il motorsport fa parte del nostro Dna - ha concluso Tronchetti Provera - e la Formula 1 rappresenta un laboratorio a cielo aperto che ci permette di riversare le conoscenze acquisite sul campo nei nostri pneumatici stradali, a partire da quelli Ultra High Performance che equipaggiano le automobili più prestigiose".