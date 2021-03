Ford, saga video racconta le 'doti' di Mustang Mach-e

Un'auto capace di affrontare la gravità accelerando da ferma davanti a un lampadario che cade, o di lanciarsi frontalmente contro un razzo. Accade con la Ford Mustang Mach e, l'elettrica super-prestazionale protagonista di una serie di video dimostrativi.



Progettata da zero per cambiare la percezione di ciò che un'auto elettrica può e deve essere, la nuova Mustang Mach-E è il veicolo perfetto per essere protagonista. Ogni episodio della serie evidenzia una delle capacità o delle tecnologie chiave della Mustang Mach-E, ma la serie, come il veicolo, sfida anche i pregiudizi sui veicoli elettrici in termini di autonomia e prestazioni.



In Europa saranno disponibili quattro video differenti.



Nel primo la Mustang Mach-E sfida la gravità, affrontando la caduta di un lampadario ingombrante. In un altro la challenge è con la scienza missilistica.



Mustang Mach-E vanta 610 km di autonomia WLTP con batteria a lunga autonomia disponibile e trazione integrale.



La serie di video è stata prodotta negli Stati Uniti e in parte girata nella stessa ambientazione utilizzata nel film di successo del 2019 "Le Mans'66", in cui i veicoli Ford hanno dovuto affrontare un diverso tipo di sfida.