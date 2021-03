World Car of the Year 2021 annunciati elenchi auto finaliste

Gli organizzatori del premio World Car of the Year 2021 hanno annunciato la shortlist composta da 10 modelli tra cui scegliere il vincitore assoluto e le 5 auto nelle categorie Urban, Luxury, Performance e Design. La giuria, che è composta da 94 giornalisti specializzati di tutto il mondo, annunciato i vincitori delle quattro classifiche di settore e la World Car of the Year 2021 il prossimo 20 aprile sul canale YouTube di WCOTY.



Per essere selezionate le auto devono essere prodotte in almeno 10.000 unità all'anno, devono avere un prezzo inferiore alla soglia delle modelli di lusso nelle rispettive regioni e devono essere venduti in almeno due mercati principali (come come Europa, Cina, Giappone, USA, America Latina e Corea).



Regolamenti leggermente diversi si applicano ai premi World Urban, World Luxury e World Performance Car of the Year: le prime due categorie richiedono almeno 5.000 unità all'anno, mentre la terza richiede solo un volume di 2.000 veicoli.



Partecipano alla selezione per la World Car of the Year 2021 Audi A3; Bmw Serie 2 Gran Coupé e Serie 4; Honda e; Kia Optima, K5 e Sorento; Mazda MX-30; Mercedes GLA; Toyota Yaris e Volkswagen ID.4. Per il titolo di 2021 World Urban Car sono state scelte Honda Jazz e Honda e; Hyundai i10 e i20; Toyota Yaris. Per quello di 2021 World Luxury Car Aston Martin DBX; Bmw X6; Land Rover Defender; Mercedes Classe S;. Polestar 2. La shortlist per il titolo di 2021 World Performance Car: Audi RS Q8; Bmw M2 CS, X5 M e X6 M; Porsche 911 Turbo; Toyota GR Yaris.



Infine alla selezione per la classifica 2021 World Car Design sono state scelte Honda e; Land Rover Defender; Mazda MX-30: Polestar 2 e Porsche 911 Turbo.