Auto: Jacques Villeneuve approda nella EuroNascar

Jaques Villeneuve correrà nella Nascar Whelen Euro Series 2021 con la Academy Motorsport-Alex Caffi Motorsport. Il pilota canadese, campione del Mondo F1 nel 1997 e campione Cart, nonché vincitore Indy 500 nel 1995, sarà il pilota di punta del nuovo binomio nato dall'intesa di Federico Monti e Alex Caffi. Villeneuve è tra i protagonisti più apprezzati della Nascar Whelen Euro Series, dove ha gareggiato nelle passate stagioni, ottenendo quattro podi, sei top 5 e nove top 10 in 15 partenze nell'EuroNASCAR PRO. "Una squadra nuova spinta da entusiasmo e competenza è motivo di sicuro entusiasmo - ha dichiarato Villeneuve - l'esperienza di Alex e la passione di Federico sono ingredienti preziosi per il mix che ci serve per partire al meglio con questo nuovo progetto. Sono super-entusiasta e fiducioso che abbiamo quanto serve per vincere nella Nascar Whelen Euro Series 2021".

La spettacolare serie è sbarcata da alcuni anni in Europa, dopo aver raggiunto il massimo della popolarità in Usa. Vetture pressoché uguali, con potenti motori V8 da 5,7 litri, che erogano fino a 450 cv di potenza, con trasmissione a 4 rapporti, cambio tradizionale ad 'H' e trazione posteriore. Il campionato si articolerà su sette appuntamenti su alcuni tra i più famosi circuiti europei: il via nel week-end del 16 maggio in Spagna a Valencia per chiudere la stagione in autunno in Italia nell'autodromo romano Piero Taruffi a Vallelunga.