Al Misano world circuit finali mondiali Ferrari 2020

Al via all'autodromo Misano World Circuit le finali mondiali Ferrari 2020, che dopo il rinvio dello scorso novembre presentano in pista questo weekend una cinquantina di vetture dei Programmi XX, F1 Clienti e del Ferrari Challenge.

Sarà una edizione diversa dalle precedenti a causa delle limitazioni negli spostamenti che hanno ridotto il numero dei partecipanti attesi e per lo svolgimento dell'evento che sarà a porte chiuse.

Si svolgerà così l'ultimo atto delle serie europea e statunitense e in pista si assisterà ad un confronto diretto tra i piloti dei due campionati che si contenderanno i titoli ancora vacanti, ai quali si aggiungeranno alcuni piloti del Challenge UK, come il neocampione Lucky Khera, autore di una stagione in cui ha conquistato il successo in tutte le gare disputate.

Domenica si assegneranno i titoli di campione del mondo del Trofeo Pirelli e la Coppa Shell. Sfida attesa fra i due vincitori del Trofeo Pirelli, Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) e Cooper MacNeil (Ferrari of Westlake), mentre in Coppa Shell si iscrivono alla contesa Roger Grouwels (Race Art-Kroymans) e Brad Horstmann (Foreign Cars Italia). Oggi termineranno le prove libere; domani e sabato si svolgeranno le gare che chiuderanno le stagioni europea e americana. Domani Gara 1 della Coppa Shell alle 12:45; alle 15:20 il Trofeo Pirelli. Sabato il programma si replicherà con gli stessi orari. Domenica alle 9:20 la finale mondiale della Coppa Shell; alle 11:20 inizierà la sfida per decretare il campione del mondo del Trofeo Pirelli.