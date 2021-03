Guinness Record, Andretti su auto-torta a 27,5 km all'ora

Le voci contenute nel Guinness Record Book, tanto per restare nel mondo automotive, sono moltissime e le più bizzarre, ma fino a pochi giorni non si era mai sentito del primato di velocità per un'auto commestibile.



Costruita su un telaio in alluminio, la monoposto da 650 kg che ha stabilito il nuovo record - 27,5 km all'ora su una distanza di 107 metri nella discesa di un garage - con una celebrità come Michael Andretti, il pilota figlio dell'asso del volante Mario, alla guida. Per realizzarla sono state impiegate 46 ore con una squadra di nove persone, guidata dal famoso artista della torta Mike Elder (proprietario della Black Sheep Custom Cakes) che hanno cucinato 139 torte ricoprendo la forma dell'auto con una glassa al burro e un foglio di fondente per sigillare il tutto.



Da notare, così come richiesto dal regolamento dei Guinness, che fissa al 90% la quota di auto da mangiare - anche gli adesivi degli sponsor erano commestibili.