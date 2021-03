Finiscono a partire da domani i divieti di circolazione per i diesel fino ad euro quattro e le altre limitazioni decise in tutta la Lombardia per il superamento dei limiti di smog.



Dopo due giorni sotto la soglia, "superata l'emergenza, dopo giorni di preoccupazione, - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo - abbiamo disposto la disattivazione in tutta la Regione delle misure temporanee a partire dal 3 marzo".