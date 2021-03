Smog: A Firenze aperti bandi per incentivare cambio veicoli

Sono stati pubblicati oggi sulla rete civica del Comune di Firenze i bandi per l'erogazione di contributi economici per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni in vista dello stop ai diesel inquinanti in centro e nella fascia di viale Gramsci in vigore dal 31 marzo. Si tratta di 3,5 milioni di euro destinati sia ai cittadini residenti sia ai soggetti giuridici (micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore). I veicoli ammessi a contributo saranno quelli con alimentazione elettrica, ibrida, a gas, bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) o a benzina ed essere conformi alla categoria Euro 6. I contributi, spiega una nota di Palazzo Vecchio, saranno erogati solo per acquisti con contestuale rottamazione di un mezzo appartenente alle categorie sottoposte a divieto salvo esaurimento del fondo disponibile. L'entità del contributo non potrà superare il 50% del costo totale. Le domande potranno essere presentate solo online con credenziali Spid dalle ore 12 del 25 marzo fino alle ore 12 del 30 giugno sul sito della Sas (www.serviziallastrada.it).