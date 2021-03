Fiera del Fuoristrada a Massarosa dal 15 al 17 ottobre 2021

La Fiera Internazionale del Fuoristrada si svolgerà a Massarosa (Lucca) dal 15 al 17 ottobre 2021. Tre giorni di prove, test drive e tour alla scoperta delle eccellenze naturalistiche e culturali che porteranno sul territorio centinaia di appassionati da tutta Italia e dall'estero.

Due saranno le aree interessate: l'Off Road Park "La Gulfa" per le dimostrazioni, le prove tecniche dei veicoli, i corsi; piazza del Mercato per la partenza dei test drive dei Suv e dei percorsi culturali ed enogastronomici alla scoperta del territorio. Su questo fronte verranno predisposti tre percorsi per i turisti e gli ospiti della manifestazione: un Tour del Lago, un Tour "Via delle erbe e dei fiori", un Tuor "Le colline che suonano". I tour, che vedranno il coinvolgimento di tutte le associazioni culturali e turistiche di Massarosa, partiranno da un vero e proprio villaggio allestito in piazza del Mercato. La Federazione Italiana Fuoristrada anticiperà l'evento con video promozionali del territorio oltre a predisporre specifici pacchetti turistici per chi arriverà e soggiornerà a Massarosa.

"La portata in termini di ricettività e promozione è enorme - commenta il Sindaco Alberto Coluccini - ci sarà un grande flusso di turisti ed appassionati, uno strumento unico di promozione per Massarosa e per le sue potenzialità".