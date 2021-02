Auto sfasciate e calci ad agenti, 'devo andare dal tabaccaio'

In dieci minuti ha danneggiato nove automobili parcheggiate in una strada alla periferia di Torino.

In tribunale, dove è stato portato per l'udienza di convalida del fermo e il processo per direttissima, ha dato in escandescenze. Quindi, mentre veniva riaccompagnato in questura per le ultime formalità, ha chiesto di essere liberato perché doveva andare dal tabaccaio e ha preso a calci gli agenti. Ha collezionato due arresti in meno di 24 ore, quindi, un romeno di 37 anni: alla accusa legata al raid contro le vetture si è aggiunta quella di resistenza a pubblico ufficiale.