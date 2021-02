WWCOTY 2021, scelte le nove migliori delle categorie

La giuria del Women's World Car of the Year ha annunciato i vincitori di quest'anno. La lista di auto premiate, per un totale di nove categorie, è stata stilata in occasione dell'undicesimo anno di WWCOTY, con un team di cinquanta giornaliste provenienti da 38 paesi che coprono cinque continenti, ovvero l'unica giuria nel mondo automobilistico composta esclusivamente da donne. La nuova metodologia di voto di quest'anno è partita dalla scelta dei tre migliori modelli in ogni categoria prima di restringere la scelta ai singoli vincitori.

Guarda le fotoWWCOTY 2021

I veicoli ammessi all 'sfida' sono stati lanciati tra gennaio e dicembre 2020. Quest'anno, il voto è stato più complicato a causa della pandemia, che ha limitato la capacità di ogni giurato nel testare le auto, ma non ha impedito loro di mettersi comunque al volante in tempo utile per valutare i veicoli in tempo utile. Se per la categoria Best Urban Car ad avere la meglio è stata Peugeot 208, nelle Best Family Car è stata scelta Skoda Octavia e nelle Best Luxury Car la Lexus LC500 Cabrio. La migliore auto sportiva individuata dalla giuria è la Ferrari F8 Spider, il miglior SUV urbano Peugeot 2008, mentre per la categoria Best Medium Suv ha avuto la meglio la nuova Land Rover Defender. Sul fronte Large Suv,si aggiudica il primo posto Kia Sorento, mentre il Best 4x4 & Pick Up è Ford F-150. Per finire, la miglior EV individuata è la Honda e. Ora, alla giuria resta l'ultimo passo verso il voto finale, che decreterà la migliore auto dell'anno tra i nove vincitori di categoria. Il risultato finale sarà annunciati l'8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna.