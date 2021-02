Ultimo saluto a Gresini in forma privata e diretta streaming

Funerali in forma privata e in diretta streaming per Fausto Gresini, il campione di motociclismo e titolare del Gresini Racing morto lo scorso 23 febbraio, a Bologna, all'età di 60 anni dopo un lungo ricovero con Covid-19. Lo scrive Gresini Racing sul proprio profilo Facebook.



"Si terrà domani a Imola e in forma privata l'ultimo saluto", si legge. "Non sarà purtroppo la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto - viene sottolineato - per via delle attuali restrizione dovute alla pandemia. Come Gresini Racing e d'accordo con la famiglia, abbiamo deciso di trasmettere la cerimonia in diretta streaming per permettere a tutti di partecipare a quest'ultimo saluto". Quindi, conclude il team motoristico "potrete seguire su Facebook/GresiniRacing la diretta questo sabato 27 a partire dalle 10 del mattino".



E domani mattina, proprio alle 10, Imola - la città in cui è nato - dedicherà a Gresini un minuto di silenzio. "Sarà il nostro modo per rendere omaggio, ciascuno nel luogo in cui si trova, evitando assembramenti, ad un grande campione ed un grande uomo - osserva il sindaco del comune romagnolo Marco Panieri - che ha portato il nome di Imola nel mondo, rimanendo sempre profondamente legato alla sua città. Vogliamo così testimoniare tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine nei riguardi di Fausto".



Al termine del minuto di silenzio, introdotto dal sindaco, attraverso l'impianto di filodiffusione presente nel centro storico sarà diffuso un ricordo di Fausto Gresini, seguito dal rombo delle sue moto, come saluto del suo paese natale.