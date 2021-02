Motor Valley Fest diventa 'festival diffuso' della Terra dei Motori

La terza edizione di Motor Valley Fest, il 'festival diffuso' della Terra dei Motori dell'Emilia Romagna si terrà a Modena da giovedì primo a domenica 4 luglio 2021. La manifestazione 'a cielo aperto', si svolgerà con format ibrido, fisico e digitale, e sarà dedicata a tutti gli appassionati dei brand delle due e quattro ruote più ambiti al mondo, alla scoperta delle eccellenze della Via Emilia e della Motor Valley.



Il festival è un'occasione per vedere da vicino le supercar e le moto più belle, gioielli unici che portano il Made in Italy e l'eccellenza italiana nel mondo e sarà parte della campagna di comunicazione nata dall'accordo tra Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la Regione Emilia-Romagna e Apt Servizi Emilia-Romagna, per la valorizzazione internazionale del comparto automotive italiano.



Tra le varie iniziative, per la prima volta 'in pista' anche tutti gli autodromi regionali - il 'Riccardo Paletti' di Varano, l'Autodromo di Modena, l'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferrari' e il 'Misano World Circuit Marco Simoncelli' - diventeranno il palcoscenico di una serie di eventi dinamici dedicati alle case automobilistiche della 'terra dei motori'.