F1: prosegue la partnership tra Brembo e Ferrari

Prosegue la collaborazione in qualità di "Technical Partner" tra la Ferrari e Brembo SpA, fornitore di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni e altri componenti per il settore Racing. Una partnership - ricorda la scuderia di Maranello - che vanta oltre 45 anni di storia, iniziata nel 1975 con l'esordio di Brembo in Formula 1 grazie a una piccola fornitura di dischi in ghisa sulle monoposto della squadra di Maranello. Da quel momento la relazione è proseguita attraverso un rapporto di reciproca collaborazione che si è estesa allo sviluppo di dischi in carbonio e alla componente idraulica dell'impianto frenante e ha portato nel corso degli anni all'introduzione di numerose soluzioni innovative.



Ancora oggi la partnership si concentra fortemente su ricerca e sviluppo nella progettazione di impianti frenanti realizzati ad hoc per il team di Maranello.