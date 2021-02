Due nuove auto alla Polizia Municipale Acerra dopo attentato

"Comune di Acerra, Regione Campania e Stato sono sulla stessa strada, insieme in un'alleanza forte contro la criminalità dei diritti e per le libertà dei cittadini". Lo ha detto l'assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone, che partecipato alla consegna di due vetture della Polizia municipale al Comando di Acerra (Napoli), in sostituzione di quelle incendiate lo scorso dicembre da sconosciuti nel parcheggio antistante il Municipio. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Raffaele Lettieri, e la figlia Vittoria, vicepresidente della Commissione Anticamorra del Consiglio regionale. "Con il sindaco Lettieri - ha aggiunto Morcone -collaboreremo ancora sui temi della sicurezza dei cittadini". Lettieri ha chiesto supporto alla Regione sul tema dell'innovazione, della videosorveglianza e delle telecamere.



Morcone ha visitato la "control room" del Comune dove è operativo l'intero impianto di video sorveglianza del territorio acerrano. Vittoria Lettieri ha espresso gratitudine alla Giunta Regionale per essersi attivata "subito per garantire la dotazione di nuove auto alla polizia municipale della mia città".