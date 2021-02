Smog: Torino, dal 23 febbraio scatta il blocco fino agli Euro 5

Semaforo antismog arancione a Torino. Scattano da domani, e saranno in vigore fino a giovedì 25 febbraio, le misure antismog previste dal livello 1, attivo dopo 4 giorni consecutivi di superamento degli inquinanti della soglia di 50 µg/mü. Restano dunque fermi per tutto il giorno i veicoli a benzina, gpl e metano Euro 0 e i diesel fino agli Euro 2, mentre per i diesel Euro 3,4,5 e Benzina Euro 1 lo stop è dalle 8 alle 19.

Il blocco della circolazione pergli autoveicoli diesel fino ad euro 5, e fino all'euro 4 per i mezzi commerciali, riguarda anche Beinasco, Borgaro, Carmagnola, Cambiano, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Santena, Settimo, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano. Tutte le modalità sui blocchi del traffico sono consultabili sul sito internet della Città Metropolitana di Torino. Il livello del semaforo si può invece consultare sul sito dell'Arpa Piemonte.