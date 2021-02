Alessandria, dal 23 febbraio nuovo stop fino a Euro5

Blocco del traffico, causa smog, ad Alessandria da domani e fino a giovedì 25 febbraio. La decisione arriva dopo il bollettino di Arpa sull'inquinamento in città. Scatta l'allerta di primo livello (arancio) stabilita dal Protocollo per le misure antismog dopo il superamento per 4 giorni consecutivi del valore di 50 microgrammi per metro cubo d'aria di Pm10. Lo stop riguarda le auto private di classe emissiva fino a Euro5 diesel dalle 8,30 alle 18,30 e i veicoli commerciali fino a Euro4. Ci sarà il divieto di sosta con il motore acceso e di utilizzo dei generatori a biomassa legnosa.



Vige anche il divieto assoluto di combustioni all'aperto, fuochi d'artificio compresi. Per uffici, negozi e abitazioni c'è l'introduzione del limite di 19 gradi.