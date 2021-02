Aspi: lunedì sciopero addetti, misure per evitare disagi

In vista dello sciopero nazionale di quattro ore indetto per lunedì 22 febbraio da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica per gli addetti autostradali (nelle fasce 2.00-6.00, 10.00-14.00, 18.00-22.00), Autostrade per l'Italia "ha attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti". Misure, indica la società, messe in campo per "garantire il pronto intervento e assistenza a chi viaggia", "presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico sarà garantita la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti" e "nella gestione dei flussi di traffico in uscita dai caselli interessati dallo sciopero". Inoltre "il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l'andamento della viabilità, al fine di limitare i disagi". Aspi garantisce anche "informazioni costantemente aggiornate a chi viaggia" tramite i consueti canali sulla viabilità.