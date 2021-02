Svolta verde, Jaguar-Land Rover annuncia 2000 esuberi in Gb

Sono 2000 i posti di lavoro che Jaguar-Land Rover, celebre accoppiata di brand automobilistici britannici di proprietà dal 2008 del colosso indiano Tata, si appresta a tagliare nel Regno Unito entro il 2021 nell'ambito di un piano di ristrutturazione preparato dal nuovo amministratore delegato Thierry Bolloré sullo sfondo dei contraccolpi dell'emergenza Covid ma anche di problemi strutturali precedenti. Lo riportano stasera i media dell'isola.



Jaguar-Land Rover impiega al momento 31.000 dipendenti nei suoi tre impianti britannici di Solihull, Castle Bromwich e Wolverhampton. Gli esuberi non dovrebbero riguardare gli addetti alle catene di montaggio, ma i settori del design, della progettazione e engineering, della finanza e amministrazione L'azienda ha annunciato lunedì per bocca di Bolloré una svolta strategica verde per rilanciarsi negli anni prossimi, con l'abbandono dei modelli spinti dai carburanti tradizionali da parte dello storico marchio Jaguar e il passaggio a una nuova produzione di vetture solo elettriche dal 2025, un'analoga transizione destinata a iniziare nei prossimi 5 anni con 6 modelli elettrici e a completarsi nel pure 2030 per Land Rover e una trasformazione totale in industria a zero emissioni di carbonio per il 2039.