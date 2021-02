Ford Italia, via campagna assunzione per 25 nuovi posti

Ford Italia lancia una campagna di assunzioni per inserire 25 nuove risorse in due ambiti che, nonostante il periodo socialmente ed economicamente complesso determinato dalla pandemia, hanno registrato segnali positivi e sono strategici per il business dell'azienda.



Il primo è il settore dei veicoli commerciali nel quale Ford continua a crescere grazie alla sua strategia chiara e alla sua unicità di brand, con un'offerta di motorizzazioni ibride sia con tecnologia Mild-Hybrid sia Plug-In Hybrid. In questo contesto, l'Ovale Blu a livello europeo e, quindi, Ford Italia localmente, si è posto l'obiettivo di creare un world class team di persone specializzate che possano espandere il business e supportare la rete dei FordPartner anche in vista dell'arrivo, all'inizio del 2022, dell'E-Transit, la versione completamente elettrica del veicolo commerciale più venduto al mondo.



Il secondo è il settore del post vendita che ha mostrato un ritorno a ritmi pre pandemia molto più rapido del previsto.



Inoltre, l'introduzione di tecnologie sempre più sofisticate nell'ambito della sicurezza e della connettività e il processo di elettrificazione della gamma di vetture e veicoli commerciali richiedono la presenza di figure con una diversa e più specifica professionalità tecnica. Per questo motivo Ford Italia sta ricercando nuove risorse da poter formare e inserire nella propria squadra del Service, garantendo così il necessario supporto alla rete dei FordPartner e l'ulteriore espansione del business.



La campagna di assunzioni è ancora aperta con le candidature che si possono effettuare online su un sito dedicato.