Smonta i pezzi dell'auto sequestrata perché senza soldi

Ha smontato l'auto che aveva in custodia dopo che gli era stata sequestrata forse per vendere i ricambi e racimolare qualche soldo per vivere.

Un disoccupato 56enne di Dolianova è stato denunciato dai carabinieri per violazione di sigilli e e simulazione di reato.

L'uomo aveva la custodia della sua Alfa 146 che gli era stata sequestrata a giugno del 2015 perché circolava senza copertura assicurativa. I carabinieri hanno appurato che nel corso del tempo il 56enne ha smontato la batteria e le gomme, prelevando anche quella di scorta. Probabilmente l'uomo ha rivenduto i ricambi, secondo quanto appurato dai carabinieri, infatti, era in "un reale stato di necessità, acuito dalla crisi economica dovuta alla pandemia".

Per evitare problemi, il 56enne si è poi presentato in caserma denunciando che le gomme e la batteria gli erano state rubate. I carabinieri hanno però appurato che aveva dichiarato il falso e che i ricambi li aveva fatti sparire lui, denunciandolo.