Unimog U427 Spazzaneve, l'arma che batte il Generale Inverno

Quando la situazione meteo diventa difficile, e la coltre bianca (come accade in questi giorni) rende impraticabili le strade, c'è solo un veicolo che può sfidare e battere il Generale Inverno, l'Unimog in allestimento spazzaneve con lama o con fresa.



Le caratteristiche uniche di questo mezzo 4x4 che, se aggiunge le catene alla sua poderosa gommatura può andare davvero dappertutto, lo rendono imbattibile quando c'è da riaprire il passaggio in una strada completamente sepolta sotto una abbondante nevicata. L'Unimog interviene successivamente per ripristinare la necessaria ampiezza della carreggiata e ripulire il manto stradale dal ghiaccio e altre insidie di stagione, in attesa del trattamento con sale. Inconfondibile con la sua linea proiettata verso l'alto - quasi a volere dominare il mondo degli altri veicoli, off-road compresi, che si trovano in difficoltà con forte innevamento - l'Unimog fonda la sua unicità sugli assali a portale, che lasciano una enorme 'luce' libera sotto il veicolo.



A questa caratteristica si sono aggiunte negli anni tutte le innovazioni maturate nell'ambito del Gruppo Mercedes, compreso nel modello U 427 protagonista del video che lo vede all'opera sul Timmelsjoch, o meglio il Passo del Rombo ( https://media.daimler.com/marsMediaSite/vid/en/48676342) il motore OM 936 omologato Euro VI, che eroga 268 Cv e una poderosa coppia di 1.100 Nm.



Unimog è confezionato 'su misura' per questi impiego e queste situazioni, e dispone di retrocamera, cabina di guida con ampia visuale, dispositivo di ribaltamento della cabina meccanico-idraulico, parabrezza panoramico in vetro stratificato termoisolante, trazione integrale permanente con bloccaggio del differenziale longitudinale, High Performance Engine Brake, fari alogeni bixeno, fanali posteriori a sei scomparti con luce retronebbia e luci d'ingombro.



"L'Unimog può fare tutto - afferma uno dei suoi utilizzatori professionali - È perfetto per affrontare complicate manovre di precisione e al contempo ha elevate caratteristiche di resistenza".