Lamborghini sceglie Livorno per nuovo spot pubblicità

Le strade e le piazze di Livorno si trasformeranno in un set per le riprese di 'Progress', il nuovo film con cui la casa automobilistica italiana Lamborghini e l'agenzia pubblicitaria e casa di produzione Utopia promuoveranno i nuovi servizi di connettività della Lamborghini Huracàn. Lo riferisce il Comune di Livorno, sottolineando in una nota che "lo spot pubblicitario sarà pubblicato su tutti i canali social. Il video, oltre ad essere pubblicizzato in tutto il mondo, sarà presentato anche durante diversi eventi nel corso dell'anno, e durerà 90 secondi".

Scelti per le riprese vari luoghi: Collinaia, il centro città, lo Scoglio della Regina, il quartiere Venezia, il Romito, in città. Ma riprese sono previste inoltre lungo il celebre viale dei cipressi di Bolgheri, cantato da Giosuè Carducci. Il Comune per permettere di girare ha adottato vari provvedimenti relativi al traffico nelle zone coinvolte.