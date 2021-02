Su richiesta del comune di Salerno, informa una nota di Autostrade Meridionali, è stata attivata l'esenzione totale del pedaggio autostradale del casello autostradale di Cava de' Tirreni fino a Salerno. L'esenzione resa possibile in forza di un accordo aggiuntivo in forza a quello già sottoscritto venerdi scorso - sarà attiva dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle ore 18 dei giorni feriali (da lunedi al venerdi) ) fino al prossimo 26 febbraio, in entrambe le direzioni di marcia.