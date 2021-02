Ford Puma, bestseller gamma in Italia nel 2020: ora anche ST

Il 2020 di Ford è stato un anno all'insegna della Puma: il crossover compatto è stata l'auto dell'Ovale Blu più venduta superando per la prima volta anche la Fiesta. Un primato di tutto rispetto: mai era accaduto prima che un'altra vettura della gamma riuscisse a sorpassare le consegne della pluripremiata compatta.



Un successo che sicuramente è legato a tanti fattori. ''A partire dall'aspetto - sottolinea Marco Alù, direttore Relazioni Esterne di Ford Italia - con la guida rialzata e la praticità dei suv, in linea con i gusti del mercato. E poi la varietà di declinazioni, compresa la mild hybrid, che per otto mesi è stata l'ibrida più venduta del mercato italiano''.



Oggi la gamma si arricchisce con una nuova variante, la più aggressiva. ''Si tratta della versione ST, già disponibile nei concessionari, una vera e propria chicca per gli appassionati della guida sportiva - ha proseguito - Questa versione monta un motore 1.5 tre cilindri da 200 cv e 320 Nm di coppia ed è studiata da Ford Performance, team che fa delle performance sportive il suo punto di forza lavorando su progetti come quello della GT e ancora delle sportive Mustang fino ad arrivare ai Raptor''.



Gli ingegneri si sono concentrati sulla rigidità del telaio e sul sistema di sospensioni con l'obiettivo di riuscire a fornire un'esperienza di guida divertente ma anche semplice. Tutto senza rinunciare alle caratteristiche tipiche dei crossover come abitabilità e altezza da terra: un 'progetto' decisamente riuscito che è anche il primo di Ford Performance dedicato ad un suv.



Non solo sportività e guida estrema, però. Ford Puma ST è anche un'auto che facilmente si adatta all'uso quotidiano: ''Nel momento in cui non serve sfruttare l'auto al massimo del suo potenziale, c'è il sistema di disattivazione automatica di un cilindro per un'ottimizzazione dei consumi e delle emissioni.



Insomma, aggressiva ma anche capace di riporre gli artigli all'insegna di una guida più ecologica. C'è da dire però che l'anima sportiva è sicuramente quella dominante: non è un caso che in Italia la Ford Puma ST è stata tenuta a battesimo e guidata per la prima volta dal pilota di rally Ken Block che ne ha rimarcato le doti tipiche da vettura Ford Performance sottolineando anche come sia divertente da guidare.