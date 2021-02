DS Aero Sport Lounge premiata come Concept Car più bella

Il Festival Internazionale dell'Automobile premia DS Automobiles in occasione della sua 36esima edizione. La DS Aero Sport Lounge riceve il Grand Prix 2021 per la Concept Car più bella.



La concept è stata premiata per la sua offerta di uno stile innovativo, accompagnato dal lussuoso know-how francese. Questo concept mostra una nuova silhouette che, oltre a migliorare l'efficienza aerodinamica dell'auto, offre tecnologie d'avanguardia e un design che esprime a pieno l'eleganza del brand DS. Oltre ad una vettura di proporzioni inedite posizionata su ruote molto grandi e una linea scolpita, DS Aero Sport Lounge presenta un interno haute couture, realizzato con materiali sostenibili come raso di cotone, intarsi di paglia e seta. I display, dove vengono proiettati i dati del sistema di infotaiment, sono posizionati sul cruscotto che è rivestito da superfici eleganti e di alta qualità. Il conducente può controllare l'interfaccia del sistema utilizzando dei gesti che vengono captati da un sistema agli ultrasuoni. Grazie ai titoli vinti e all'esperienza accumulata nei campionati di Formula E, la tecnologia elettrica di DS Automobiles, offre su DS Aero Sport Lounge una propulsione con potenza di 500 kW (680 cavalli), per un'autonomia di oltre 650 chilometri. E come tutte le concept car prodotte da DS Automobiles, DS Aero Sport Lounge è riuscita a percorrere molti più chilometri in modalità elettrica durante le prove su strade pubbliche.



Composta da appassionati del mondo automobilistico, dai media e persone del mondo del lusso, la giuria era presieduta dall'architetto Jean-Michel Wilmotte e dalla designer francese Anne Asensio, Vice President of Design Experience di Dassault Systèmes.



DS Automobiles nelle ultime edizioni del Festival Internazionale dell'Automobile ha ricevuto numerosi riconoscimenti, a partire dal premio speciale della Giuria nel 2015 fino ad arrivare a quello dello scorso anno che ha visto il trionfo della DS7 Crossback e-Tense.