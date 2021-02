Alfa Romeo Passione, e-Book interattivo per San Valentino

Per milioni di persone la ricorrenza di San Valentino è stata anche l'occasione per festeggiare un particolare tipo di 'amore', quello per l'automobile, per la passione che viene trasmessa dalle forme, dai colori, dal suono del motore e dalla velocità.

Non deve dunque stupire se uno dei brand più amati al mondo, quello dell'Alfa Romeo, ha deciso di celebrare San Valentino con un'e-book - intitolato appunto 'Passione' - che offre uno sguardo completo sul rapporto 'affettivo' e intimo della Casa del Biscione con il design italiano raccontando, attraverso queste forme perfette e seducenti, grandi storie di amore.



Creato in collaborazione con il Centro Stile Alfa Romeo di Torino, l'e.book 'Passione' esamina la storia e il significato del marchio nel design automobilistico globale e include rendering e schizzi esclusivi dei professionisti del Centro Stile. Il libro interattivo si apre con il capitolo dedicato al Centro Stile. Fondato nel 1971 dalla sede a Torino sovrintende al design dell'Alfa Romeo. Successivamente il racconto si sposta sulle Radici spaziando dall'architettura romana, alla pittura rinascimentale e all'arte moderna. Un Dna 100% italiano, quelle dell'Alfa Romeo, che ha legami profondi con il Paese e la sua cultura e che ha influenzato il design del marchio fino ad oggi.



'Passione' tratta poi dell'Heritage, un ambito da cui Alfa Romeo ha sempre attinto ispirazione per il design di oggi e di domani.

Un altro capitolo è dedicato agli Spunti, che sono quelli forniti da auto leggendarie come la 33 Stradale e la Giulia GT possono essere visti sul moderno concetto di crossover 4C Spider e Tonale PHEV.

Si parla poi di Purezza - Il grande design italiano è puro e onesto, non contaminato da eccessi o stravaganze. La purezza è ciò che rende il design italiano senza tempo. Ma anche di Disruption - Nel corso della sua storia il design Alfa Romeo ha stabilito tendenze, ha infranto le norme e ha scioccato il mondo con design pionieristici. C'è poi un capitolo 'passionale' al 00%, quello dedicato al Rosso, Il colore dell'Italia, il colore dell'Alfa Romeo, è il simbolo della cultura italiana e il segno distintivo dei modelli più iconici della marca.



Davvero interessante anche la sezione La Bellezza è Ovunque: dai veicoli esotici come la 4C Spider e la 8C Competizione alle tradizionali berline, crossover e berline compatte, i modelli Alfa Romeo incarnano una bellezza senza tempo.

Nel capitolo La bella e la bestia - L'eleganza incontra la forza. Lo stile veste la velocità. Il design Alfa Romeo parla di potenza e prestazioni. Davvero particolare il titolo Melting Pot del design (cioè il minestrone dello stile) del capitolo in cui si parla delle eccellenze del settore - come Bertone, Pininfarina, Zagato, solo per citarne alcuni - che hanno collaborato con Alfa Romeo ha collaborato, creando un catalogo diversificato di modelli iconici. Infine Esplorazione - Dal prossimo concetto di crossover Tonale PHEV e guardando oltre, questo capitolo evidenzia la passione di Alfa Romeo per l'esplorazione di nuovi territori.