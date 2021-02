Mauto, esposti dopo 15 anni motocicli collezione

Il Mauto (Museo Nazionale dell'Automobile) di Torino riapre le porte da mercoledì 17 febbraio, con orario ridotto e a una tariffa speciale di 5 euro per gli under 26. Salvo aggiornamenti ministeriali, i nuovi orari rimarranno in vigore fino a domenica 28 febbraio.

Oltre alla visita libera, il Mauto offre la possibilità di effettuare visite guidate per piccoli gruppi (massimo 5 persone) alla tariffa speciale di 60 euro (+ biglietto di ingresso al museo). Tra le novità esposte una selezione di bicicli, tricicli e quadricicli, alcuni non esposti al pubblico da 15 anni, che fanno parte della collezione del Mauto e normalmente conservati nell'Open Garage.

Ci sarà anche, fino al 3 maggio, l'esposizione straordinaria della Abarth 1000 Record Pinin Farina, vettura da record che, nel 1960, sull'anello di alta velocità di Monza, conquistò 8 record di classe. Il Mauto ha predisposto un ricco calendario di eventi per il 2021: si parte già in marzo con le celebrazioni per i 10 anni della riapertura del Museo e la sua intitolazione all'Avv. Gianni Agnelli - di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita; a maggio verrà inaugurata la grande mostra dedicata ai 90 anni (+1) della Carrozzeria Pininfarina, mentre in autunno una retrospettiva ricorderà i 100 anni dalla nascita del designer torinese Giovanni Michelotti.