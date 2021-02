Due auto con numero di telaio contraffatto sono state sequestrate dalla polizia stradale in un'autosalone della provincia di Firenze. Il titolare è stato denunciato per ricettazione.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, si tratterebbe di auto rubate in Italia - una Range Rover e una Fiat del valore complessivo di circa 50 mila euro - e successivamente reimmatricolate, simulandone la provenienza dell'estero dopo aver modificato il numero di telaio.