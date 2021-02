AMG Driving Academy Italia, torna in pista a Magione

AMG Driving Academy Italia torna in pista e dà appuntamento agli appassionati del marchio High Performance della Stella al prossimo 20 aprile, sul tracciato di Magione. Il primo dei nove appuntamenti previsti nel 2021 per vivere, in piena sicurezza e nel massimo rispetto delle misure anti Covid-19, le emozioni della guida sportiva firmata Mercedes-AMG. Anche quest'anno, ad attendere gli ospiti dell'AMG Driving Academy Italia, le ultime novità della casa di Affalterbach: dalle compatte, equipaggiate con il quattro cilindri due litri più potente al mondo tra le vetture di serie, alle performance elettrificate dei propulsori 53 AMG EQ Boost, fino ad arrivare alla famiglia GT al gran completo.



È previsto un totale di nove appuntamenti che, dopo il tracciato umbro, vedranno protagonisti diversi autodromi italiani, tra cui Vallelunga ed Imola.



L'AMG Driving Academy nasce per rendere gli appassionati del marchio ad alte prestazioni di Affalterbach, e tutti gli amanti della guida sportiva in generale, più consapevoli al volante della propria vettura, in grado di affrontare in piena sicurezza ogni situazione di marcia e migliorare il proprio stile di guida grazie alla supervisione di professionisti. Il tutto nella cornice di eventi vissuti con persone che condividono la stessa passione. Il programma offre la possibilità di scegliere tra diversi livelli di training che consentono agli appassionati di sportive di migliorare la padronanza della propria vettura ed incrementare ulteriormente la propria sicurezza alla guida.