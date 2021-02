Strada dei Parchi fa sapere che per esigenze del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Gran Sasso sono annullate per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 febbraio 2021 le chiusure al traffico della carreggiata ovest, con direzione L'Aquila/A25/Roma, dell'autostrada A24 tra gli svincoli di San Gabriele/Colledara e di Assergi. Il traforo del Gran Sasso resta dunque percorribile.