A1, fine lavori lotto 1 Fi Sud-Incisa a dicembre 2021

Per quanto riguarda la realizzazione della terza corsia in A1 tra Firenze Sud e Incisa, i lavori del lotto 1 Nord termineranno a dicembre 2021. E' quanto affermano fonti di Aspi, spiegando che con il termine di tale attività saranno percorribili 6 km di autostrada potenziata sia in direzione Milano che verso Napoli, compresi tra lo svincolo di Firenze Sud e l'area di servizio Chianti Est/Ovest.

Tali interventi rientrano nel più ampio progetto di ampliamento alla terza corsia della A1 tra Firenze sud e l'attraversamento dell'Arno in prossimità del casello di Incisa, per un totale complessivo di 17,75 km. Il potenziamento della tratta, che ha un costo complessivo di 0,6 miliardi di euro, si caratterizza per un progetto di tipo non convenzionale, alternando ampliamento in sede con interventi fuori sede in direzione Sud, in corrispondenza del valico del colle di San Donato.