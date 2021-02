La strada statale 452 "della Contessa" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Gubbio (km 3) a causa di una frana.

Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti per i rilievi del caso e per gli interventi di ripristino al fine di riaprire in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.