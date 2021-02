Arval chiude 2020 in positivo e studia le 'mosse' per 2021

Nonostante la crisi causata dalla pandemia Covid-19, Arval, società specializzata nel noleggio a lungo termine di veicoli e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, chiude il 2020 in crescita mettendo a segno importanti risultati.



Lo scorso anno, la flotta di Arval è cresciuta del 6,4% rispetto al 2019, raggiungendo 1.381.555 veicoli. La flotta finanziata Corporate ha raggiunto un milione di veicoli nel 2020. Il segmento Retail è cresciuto del 15,7%, e ha raggiunto 100.000 veicoli noleggiati nel mercato dei privati. Il noleggio a medio termine ha registrato un incremento pari al 6%. I 7.200 collaboratori di Arval gestiscono 300.000 clienti in 30 Paesi.



Durante la crisi sanitaria, i collaboratori di Arval in tutto il mondo si sono mobilizzati per assicurare la continuità del servizio, in sicurezza, ai propri clienti. Grazie a una solida infrastruttura IT, oltre il 99% dei collaboratori Arval sono stati in grado di lavorare in sicurezza da casa a partire dal mese di marzo. La società ha poi fornito gratuitamente 350 veicoli a operatori sanitari in 12 paesi. In questo contesto, Arval ha supportato attivamente i propri clienti durante la crisi offrendo prodotti flessibili ed estensioni contrattuali. Dopo aver festeggiato il suo trentesimo anniversario nel 2019, Arval ha compiuto un altro importante passo presentando il nuovo piano strategico quinquennale Arval Beyond, a ottobre 2020, che si traduce in quattro offerte: la mobilità oltre l'auto con il recente lancio del noleggio di e-bike in 8 Paesi (360° Mobility), tecnologia al servizio dei clienti Arval (Connected & Flexible), importanti partnership (Arval Inside) e sostenibilità come fulcro di tutta l'attività (Good for you, Good for all).



Guidata dalla responsabilità verso la società e i propri clienti, Arval ha sviluppato nel 2020 una forte strategia di social responsability in risposta alle questioni ambientali, fissando ambiziosi obiettivi per il 2025: mezzo milione di veicoli elettrificati nella flotta e una riduzione del 30% nelle emissioni di CO2.



Nel 2020, ha assunto il ruolo di ambasciatore della mobilità elettrica registrando una crescita doppia rispetto al ritmo del mercato, considerando il mercato globale per singolo Paese, in termini di ordini di Battery Electric Vehicles (BEV).



In linea con la nuova offerta Arval Inside, il 2020 ha visto il rinnovamento e la nascita di partnership concluse con importanti realtà in tutto il mondo come SIXT, CaixaBank Payments & Consumer group ed Unicredit Bank.



Tra le ragioni della crescita di Arval nel 2020 non figurano solo le partnership, ma anche l'espansione geografica, come ad esempio in America Latina.



Risultati molto positivi anche per l'Italia, che ha chiuso il 2020 con una crescita significativa della flotta noleggiata, raggiungendo 228.327 veicoli, con un incremento sul 2019 pari al 5,2%. Segno più per tutti i segmenti commerciali: in particolare, cresce del 13% la flotta Retail, destinata a privati, piccole e medie imprese e liberi professionisti e del 24% quella Mid Term (noleggio da 1 a 24 mesi).



Sul fronte delle immatricolazioni, Arval Italia ha visto a fine 2020 aumentare la propria market share fino al 21,3%, in crescita del 2,5% rispetto al 2019.



Risultati importanti anche per il Remarketing che, con 36.409 veicoli venduti, ha segnato un +4,1% sullo scorso anno.



Nel 2021, Arval continuerà lo sviluppo della sua strategia puntando a raggiungere risultati concreti nell'ambito dei suoi obiettivi. Tra i progetti si segnalano: nuovi servizi per rispondere al meglio alle esigenze delle aziende; una rinnovata ambizione per raddoppiare gli ordini di Battery Electric Vehicles (BEV) del mercato; un'agenda per la sottoscrizione di nuove partnership per raggiungere nuovi target di mercato.