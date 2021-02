Stop a esami di guida in Alto Adige, prorogata validità patenti

Sono sospesi gli esami di teoria,guida e conseguimento delle abilitazioni. Lo comunica la ripartizione mobilità della Provincia di Bolzano riferendo che il ministero dei trasporti ha già provveduto a prorogare automaticamente la validità di tutti documenti di guida e le pratiche in scadenza. Tutti gli sportelli della ripartizione, in via Renon, ed il Centro revisioni veicoli provinciale, in via Sigmund Schwarz, a Bolzano resteranno chiusi al pubblico fino al 28 febbraio.

Gli uffici motorizzazione e patenti della Provincia hanno sospeso i servizi al pubblico in presenza fino al 28 febbraio 2021. In caso di richieste urgenti riferite a patenti e immatricolazioni possono essere contattati esclusivamente per via digitale agli indirizzi mail: fuehrerscheine.patenti@provincia.bz.it oppure motorizzazione@provincia.bz.it. In alternativa, possono anche essere contattate le agenzie automobilistiche autorizzate. Fanno eccezione le revisioni ed i collaudi dei veicoli pesanti, ovvero autocarri, rimorchi ed autobus che proseguono presso il Centro revisioni veicoli.