Smog: a Firenze dal 31/3 stop diesel Euro 4 in centro

Auto e veicoli merci delle classi diesel fino a Euro 4 dal 31 marzo 2021 non potranno più circolare nel centro storico e in alcuni dei viali di circonvallazione di Firenze (da viale della Giovine Italia a piazza della Libertà) nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30: l'iniziativa è stata presentata oggi dal Comune, che emanerà due bandi da 3,5 milioni di euro complessivi, finanziati dalla Regione Toscana, per incentivare la sostituzione dei veicoli inquinanti.

L'obiettivo dichiarato dal Comune è quello di diminuire le emissioni di biossido di azoto (NO2) causate dai veicoli diesel inquinanti per migliorare la qualità dell'aria in città, mentre le emissioni di PM10 sono considerate ampiamente entro la norma.

Sono esentati dal nuovo divieto, oltre ai veicoli del trasporto pubblico, delle forze dell'ordine e delle aziende dei servizi, le auto di proprietà dei residenti nelle zone interessate (solo fino al 30 settembre 2022), i veicoli delle persone invalide munite di contrassegno, i veicoli utilizzati per trasporto di persone che si recano a visite mediche, motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, le auto il cui conducente abbia più di 70 anni.