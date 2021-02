Electric Days: ibride, plug-in, elettriche. Come sceglierle?

Auto elettriche, mild e full hybrid oppure plug-in: c'è davvero un'auto per tutti i gusti nei meandri dell'alimentazione elettrificata. Se ne discute a tutti i livelli e la strada della mobilità del futuro sembra essere ormai segnata verso una mobilità sostenibile e sempre più efficiente.



Fino al 12 febbraio è possibile assistere a dibattiti ed interventi di esperti, addetti ai lavori, presidenti di associazioni di categoria e case automobilistiche sul tema dell'elettrificazione nell'ambito dell'iniziativa 'Electric Days', organizzata da Motorsport Network Italia e disponibili 'live' su Motor1.com.



Dalle discussioni su come l'auto elettrica possa creare meccanismi virtuosi per tutta l'industria nazionale, alle enormi potenzialità che le vetture a zero emissioni hanno per consentire la ripartenza del Paese: per cinque giorni i riflettori sono puntati mondo dei veicoli a corrente.



Da Corrado Passera, fondatore e ceo illimity, al dg di Anfia, Gianmarco Giorda, passando per il presidente di Unrae, Michele Crisci, tutti hanno sottolineato l'importanza della transizione energetica e la necessità di gestirla con la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una grande opportunità dal punto di vista economico, ambientale e sociale.



Tra gli spunti presentati nella giornata di lavori odierna, una interessante serie di guide all'acquisto per esplorare il mondo dell'auto elettrificata. La serie si compone di quattro video, ciascuno dei quali dedicato a una tecnologia: mild- hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e elettrico.



Le auto ibride, infatti, non sono tutte uguali ed è utile riconoscere il loro livello di elettrificazione: i quattro video mettono in luce i pregi e i difetti di ciascuna tecnologia di elettrificazione e aiutano il consumatore a capire qual è quella più adatta alle proprie esigenze.