Smog: Piemonte, stop blocco Euro4 diesel fino al 30 aprile

La Regione Piemonte ha prorogato la sospensione del blocco degli Euro 4 diesel fino al 30 aprile, data a cui il Consiglio dei Ministri ha posticipato la fine dell'emergenza sanitaria.

Il governatore, Alberto Cirio, ha firmato in queste ore la proroga della sospensione del blocco, che ne consente l'utilizzo per spostamenti motivati da esigenze di lavoro, urgenza, salute, necessità, tra cui accompagnare i figli a scuola, o ancora per rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza. È necessario motivare gli spostamenti, spiega la Regione, con l'autocertificazione.