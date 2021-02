Lotus 19, all'asta la Monte Carlo di Hill, Moss e Clark

E' una Lotus dal passato importante, quella messa in vendita dalla casa d'aste Silverstone.

L'esemplare è quello di una rara Lotus 19 Monte Carlo, costruita nel 1960 e diventata un pezzo importante della storia delle corse automobilistiche, dato che dietro al suo volante si sono seduti personaggi dai nomi altisonanti come Graham Hill, Jim Clark e Sir Stirling Moss. Questo particolare esemplare di Lotus ha collezionato numerosi successi in pista, a partire dal 1961 con la British Racing Partnership (BRP), la squadra di proprietà del padre di Sir Stirling Moss e del suo ex manager.

Nel 1962, la '953', così indicata per via del numero di telaio, vinse sei delle sette gare in cui partecipò nel Regno Unito, con Graham Hill seduto al volante e che sul circuito di Snetterton fece registrare una velocità media di 100 mph, record del tempo su una vettura di quel genere. Nel 1963 tornò in pista, ma divenne l'ultima auto da corsa che Sir Stirling Moss guidò come pilota professionista. Dopo un test effettuato proprio a bordo della 953 per determinare se potesse tornare a correre, dopo un pesante incidente, Moss decise di appendere i suoi guanti da corsa al chiodo. Questa Lotus 19 continuò a competere in varie categorie fino al suo ritiro nel 1965. Da allora la Lotus è stata sottoposta ad alcune operazioni di restauro e oggi dispone anche di un nuovo motore Coventry-Climax da 240 hp.