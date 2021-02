Fisco: commerciante d'auto si intestava veicoli, denunciato

La Guardia di Finanza di Lodi ha scoperto una fittizia intestazione di 188 veicoli da parte di un'impresa di Filighera (Pavia), attività di un romeno ora denunciato, operante nel settore del commercio di auto, per eludere il pagamento della tassa regionale di possesso sugli autoveicoli, per una cifra di 540mila euro.

L'azienda, che era attiva da 3 anni, si intestava i veicoli per poi, secondo quanto accertato, affidarli in uso ad altri ma cercando di eludere l'obbligo di pagamento della tassa di possesso. Le Fiamme gialle hanno accertato l'evasione totale.

Una volta, poi, che le vetture diventavano inutilizzabili, venivano abbandonate negli spazi aziendali della ditta dove, infatti, ora è stata accertata una discarica abusiva di rifiuti speciali con 40 autoveicoli fuori uso in stato di abbandono oltre a batterie, oli esausti, pneumatici e altro. Il titolare dell'azienda è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Pavia per truffa aggravata, falsità ideologica e gestione di rifiuti non autorizzata. L'intera area, ci circa mille metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro. Sono stati anche elevati verbali per 90mila euro oltre all'omesso versamento dell'ecotassa per 25mila euro.