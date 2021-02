Bentley punta su programma assunzioni tirocinanti

Bentley Motors ha annunciato il maggior numero di posizioni per tirocinanti mai toccato dalla società, in coincidenza con il lancio della National Apprenticeship Week. Nonostante l'impatto della pandemia Covid, nel 2021 ben 112 tirocinanti inizieranno la loro carriera presso la sede Bentley a Crewe, lavorando in tutti i settori dell'attività aziendale.



Una compagine eterogenea, di laureandi e laureati, che entreranno a far parte del marchio di auto di lusso più ricercato al mondo. Questi futuri giovani di successo assumeranno posizioni in vari dipartimenti quali: Ingegneria, Produzione, Marketing e Comunicazione, Gestione dei progetti, Risorse umane e Salute e Sicurezza.



Tuttavia, l'assunzione del maggiore numero di profili professionali riguarderà il digitale e la tecnologia, rappresentando circa un terzo del numero totale di tirocinanti, poiché Bentley si concentrerà sui candidati con le competenze necessarie per contribuire a plasmare l'ambiziosa strategia Beyond100 dell'azienda.



A gennaio, Bentley è stata nuovamente riconosciuta per il decimo anno consecutivo come Top Employer dal Top Employers Institute, acclamato a livello internazionale, l'unico marchio automobilistico presente nella lista d'élite. L'Istituto riconosce i datori di lavoro a livello globale che producono ogni sforzo possibile per migliorare continuamente le esperienze dei colleghi attraverso la trasformazione digitale, migliorare i processi di reclutamento, nonché contribuire ad incentivare e sviluppare i nuovi talenti.



La Settimana nazionale dell'apprendistato si svolge dall'8 al 14 febbraio e mira a far luce sulle attività svolte dai datori di lavoro e dagli apprendisti in tutto il paese.