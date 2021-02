50enne guida ma non ha mai preso patente

Scoperto a Siena dalla polizia un 50enne che guidava l'auto senza aver mai preso la patente. E' un dominicano da tempo residente nel Senese. Il conducente aveva con sé un bambino di 7 anni, figlio di un'amica, appena uscito da scuola. Al controllo, l'uomo è risultato non aver mai conseguito la patente e, anzi, già qualche anno prima si era reso responsabile della medesima violazione. La madre del bambino, risultata ignara di tale fatto, si era invece affidata a lui, in virtù della lunga amicizia, per far prelevare il figlio da scuola, poiché impegnata in quel momento al lavoro. Il bambino è stato, quindi, affidato alla madre, nel frattempo giunta sul posto, alla quale è stata riconsegnata anche la sua auto. L'uomo, per aver guidato senza patente, è stato sanzionato dagli agenti, con una multa di 5.000 euro.