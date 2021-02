Suzuki, al fianco di Federazione Italiana Rugby

La Federazione Italiana Rugby ha scelto Suzuki per il 2021 dellaNazionale Italiana. Con il marchio giapponese sulle maglie, gli azzurri di rugby sono scesi in campo nei giorni scorsi in occasione della prima partita del Six Nation, il più importante torneo internazionale di rugby, Italia-Francia, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il rugby, per Suzuki, incarna valori in linea con la cultura giapponese e condivisi dal marchio automobilistico, quali rispetto, coraggio e lealtà. "L'autentica passione per la competizione - ha detto il presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli - il rispetto delle regole e dell'avversario, il miglioramento costante delle prestazioni, sono al contempo valori che permeano il rugby e pilastri del DNA del marchio Suzuki. Per questo siamo fieri che la Federazione Italiana Rugby abbia prescelto le auto Suzuki dotate della tecnologia Suzuki Hybrid e 4x4 ALLGRIP per garantire trazione e mobilità ai propri atleti. Siamo entusiasti di poter vedere il nostro marchio sulla gloriosa divisa della Nazionale Italiana". Un altro aspetto che stabilisce lo stretto legame tra Suzuki e il rugby è il terreno.



Nelle mischie come durante i raggruppamenti i giocatori cercano sempre di trovare una buona presa sul terreno per poter primeggiare sugli avversari. Erba, terra e fango sono le superfici con cui si devono confrontare spesso anche i modelli di Hamamatsu, per avanzare in maniera sicura. Nell'ambito dell'accordo stipulato, Suzuki fornirà alla FIR una flotta di vetture Hybrid con tecnologia 4x4 ALLGRIP.