Rubano auto d'epoca, tre denunciati nel Reggiano

Sono accusati di aver rubato un'auto d'epoca, un'Alfa Romeo 2000 Gtv del valore di circa 40.000 euro. Tre uomini - di 30, 35 e 44 anni, tutti residenti a Toano, nell'Appennino Reggiano - sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Le indagini sono cominciate nel maggio scorso quando il figlio del proprietario della vettura, residente all'estero, è tornato nella casa in montagna accorgendosi della mancanza della vettura. Una volta presentata la denuncia ai carabinieri di Toano, sono iniziate le ricerche assieme ai militari del nucleo operativo di Castelnovo ne' Monti. Dopo pochi giorni, il veicolo è stato ritrovato in un casolare abbandonato sempre in provincia di Reggio Emilia.

Gli inquirenti hanno avuto il sospetto che fosse stata nascosta in attesa di essere piazzata a qualche appassionato ricettatore. Sull'auto impolverata vi erano tracce di impronte digitali, repertate e inviate al Ris di Parma per le comparazioni del caso. E qui è arrivata la svolta, risalendo al più giovane, il quale a suo carico aveva precedenti specifici, arrivano infine ad individuare gli altri due amici presunti complici del furto.